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Названы сроки выдачи QR-кодов для посещения ресторанов в Москве

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Фото: Игорь Иванко / «Коммерсантъ»

Цифровой сертификат, с помощью которого вакцинированным и переболевшим COVID-19 жителям столицы разрешается посещать заведения общественного питания, можно будет получить с 25 июня в электронной медицинской карте. Такой срок назвала заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает агентство «Москва».

По словам заммэра, те, у кого открыт доступ к медкарте, могут получить QR-код моментально в разделе «Цифровой сертификат». Также быстро это можно сделать горожанам с полной учетной записью на портале mos.ru. Для этого нужно просто зайти в личный кабинет.

«Остальным москвичам рекомендуем открыть личный кабинет на mos.ru или доступ к электронной медкарте уже сейчас, чтобы позаботиться об этом заранее», — уточнила Ракова.

Ранее сообщалось, что с 28 июня в Москве посещать заведения общественного питания смогут посетители, которые сделали прививку, переболели коронавирусом в течение последних шести месяцев либо имеют отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней.

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