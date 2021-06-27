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Жириновский призвал запретить Бероеву сниматься в кино

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Владимир Жириновский
Владимир Жириновский
Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский призвал запретить российскому актеру Егору Бероеву сниматься в кино. Такое заявление сделал политик в эфире радио «Комсомольская правда» после выступления Бероева на церемонии «ТЭФИ — Летопись победы», где тот сравнил обязательную вакцинацию с холокостом.

Жириновский назвал речь актера «отвратительной» и обвинил его в невежестве. По мнению политика, Бероев не обладает знаниями о способах борьбы с болезнями. Жириновский напомнил, что во время пандемии карантин объявляют в любой стране мира.

Политик также заявил, Бероев не понимает, как важно гражданам беречь свое здоровье. Жириновский отметил, что во время пандемии процесс вакцинации идет во всем мире.

«У него пустая голова. Этого Бероева никуда больше на съемки не приглашать. Человек совершенно ничего не понимает. <...> Поэтому фамилию Бероева забудьте. Это типичная гнилая интеллигенция», — возмутился депутат.

Выступление артиста вызывало общественный резонанс. Позицию Бероева осудили журналист Владимир Познер, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко, режиссер Константин Богомолов и другие известные личности. За актера вступилась его коллега по цеху Ольга Будина, которая призналась, что обрадовалась «смелому поступку» Бероева.

На вручении премии «ТЭФИ — Летопись Победы» 22 июня Бероев вышел на сцену в пиджаке с большой желтой звездой, похожую на те, которые нацисты заставляли носить евреев на подконтрольных властям Германии территориях в период холокоста. Артист призвал «не допустить сегрегации общества на умных и глупых, евреев и неевреев, привитых и непривитых». Бероев также объявил, что не прививался, и удивился, почему «потомки победителей» допустили ковидные запреты.

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