Актриса Ольга Будина поддержала выступившего против вакцинации Егора Бероева

Российская актриса Ольга Будина поддержала выступившего против вакцинации, а также сравнившего ранее антиковидные меры с холокостом, артиста Егора Бероева. Об этом она заявила в интервью «Собеседнику».

Будина призналась, что обрадовалась «смелому поступку» Бероева. «Мы вправе решать, прививаться или не прививаться — это право выбора и это свобода человека, гарантированная нашей Конституцией, поэтому я поддерживаю позицию Егора Бероева», — сказала 46-летняя артистка. Она отметила, что холокост начинался именно так же — сначала евреям запрещали находиться в обществе с представителями других наций, а закончилось все глобальной трагедией.

По словам Будиной, Бероев выразил то, что может произойти в ближайшем будущем. «Он наглядно продемонстрировал, что начиналось все как бы невинно — никто никого не убивал. Просто почему-то одни были немножко чище, чем другие», — резюмировала Будина.

Ранее в июне Бероев во время вручения премии «ТЭФИ-Летопись Победы» возмутился дискриминацией непривитых россиян. Он сравнил новые антиковидные меры с холокостом.