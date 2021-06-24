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Басилашвили назвал изменниками отказавшихся от вакцинации россиян

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Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Народный артист СССР Олег Басилашвили, известный по ролям в таких фильмах, как «Служебный роман» и «Вокзал для двоих», назвал изменниками отказавшихся от вакцинации россиян. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Артист прокомментировал слова актера Егора Бероева, сравнившего дискриминацию непривитых граждан с холокостом. «Если он провел такую параллель, то сейчас нашей стране угрожает гибель от вируса. Поэтому положение такое, как во время войны, — и те, кто уклоняется от прививки, изменяют своей стране», — заявил Басилашвили.

Он добавил, что любой, кто уклоняется от вакцинации, борется против своего народа. При этом артист признал, что не стоит прививаться, если есть противопоказания.

В январе 86-летнего актера экстренно госпитализировали с коронавирусом. Перед этим Басилашвили несколько месяцев не покидал свой дом, но все равно заразился.

Ранее Бероев пожаловался, что проснулся в мире, где вакцина стала опознавательным знаком, который определяет, будет ли человек отделен от остальной части общества. Он подчеркнул, что честь и достоинство не должны приноситься в жертву общественному благу, а также призвал не допустить разделения людей на привитых и непривитых.

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