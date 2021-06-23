Онищенко резко осудил акцию Бероева против дискриминации непривитых россиян

Бывший главный санитарный врач России и академик РАН Геннадий Онищенко назвал «психопатической выходкой» акцию актера Егора Бероева против ущемления прав невакцинированных, проведенную на церемонии вручения премий «ТЭФИ — Летопись Победы». Политик в интервью «Ленте.ру» заявил, что принцип «мое тело — мое дело», который артист утверждал со сцены, в данной ситуации неприменим.

В первую очередь Онищенко посоветовал Бероеву «более аккуратно обходиться с этими вот звездами». По словам политика, нация, которой это напрямую касается, явно не разделяет мнения актера. Напомним, актер нашил на свой пиджак желтую шестиконечную звезду, какие нацисты заставляли носить евреев.

«Там была совсем другая ситуация, он это прекрасно понимает. Он может не прививаться и не ходить никуда. Мы его должны убедить это сделать, но никто его не будет заставлять. А вот кощунствовать над памятью людей с еврейской национальностью и вот эти звезды приводить в пример — это с его стороны явный перебор. Я бы на его месте извинился перед этими людьми и всей нацией за то, что он так вольно трактует совершенно другую ситуацию. Вот эта его психопатическая выходка с оскорблением нации, которая настрадалась и без него, я считаю, абсолютно некорректна», — отметил бывший главный санитарный врач России.

Также Онищенко заявил, что таким образом Бероев пытается заработать дешевый авторитет, однако ему не хватает человеческой мудрости.

«Принципиальная ошибка этого нервного юноши состоит в том, что тезис "мое тело — мое дело" здесь не подходит. Если бы его тело не было возможным источником болезни, тогда бы, конечно, он что хотел бы, то и делал со своим телом. Поскольку он рискует заболеть и заразить других, тут вступают другие законы», — заметил академик. Обязанность общества, по мнению Онищенко, — переубедить таких людей путем информированного согласия.

Ранее Бероев во время вручения премии «ТЭФИ — Летопись Победы» возмутился дискриминацией непривитых россиян. Артист со сцены рассказал, что не вакцинировался от коронавируса, в то время как многие его друзья уже привились.

С 28 июня посещать заведения общественного питания в Москве смогут только те посетители, которые сделали прививку, переболели COVID-19 в течение последних шести месяцев либо имеют отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней. Рестораны и кафе должны будут ввести систему проверки QR-кодов. Как заявил мэр Москвы Сергей Собянин, бумажные сертификаты или справки приниматься не будут.