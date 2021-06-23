Москвичам рассказали порядок получения QR-кода для посещения ресторанов и кафе

Жители столицы смогут оформить QR-код для посещения столичных ресторанов и кафе несколькими способами. Порядок его получения рассказали в Telegram-канале оперштаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

В частности, оформить код можно с помощью электронной медкарты на mos.ru или в приложении «ЕМИАС. ИНФО» в разделе «Цифровой сертификат». Обладатели полной учетной записи на портале смогут сделать это в личном кабинете.

Москвичи, переболевшие COVID-19, сдавшие ПЦР-тест или получившие прививку, но не имеющие доступа в электронную медкарту, смогут заполнить на сайте специальную форму. Кроме того, по итогам вакцинации QR-код доступен на федеральном портале госуслуг, а также в мобильном приложении «Госуслуги» и «Госуслуги.Стопкоронавирус».

В оперштабе также рассказали, что делать гражданам, у которых имеются противопоказания к прививке от коронавируса. Для посещения кафе в этом случае необходимо получить QR-код, предварительно получив отрицательный ПЦР-тест. Отмечается, что вакцинация и ПЦР-анализ должны быть сделаны в городских поликлиниках и лабораториях, присоединенных к ЕМИАС. Перечень соответствующих организаций можно посмотреть на сайте Мосгорздрава.

Ранее сообщалось, что с 28 июня в Москве посещать заведения общественного питания смогут только те посетители, которые сделали прививку, переболели коронавирусом в течение последних шести месяцев либо имеют отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней.