Власти Москвы прокомментировали ситуацию с QR-кодами в ТЦ и тренажерных залах

Власти Москвы прокомментировали ситуацию с введением QR-кодов для посетителей торговых центров и тренажерных залов. Об этом рассказал руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в эфире телеканала «Россия 24», передает ТАСС.

«Пока таких решений нет, будем наблюдать», — заявил Немерюк в ответ на вопрос о том, нужно ли будет предъявлять QR-код с сайта «Госуслуги» для посещения данных заведений.

Ранее руководитель столичного департамента торговли и услуг разъяснил правила посещения московских «бесковидных» ресторанов, которые начнут действовать с 28 июня. По его словам, для посещения ресторанов гражданам нужно будет предъявить QR-код с сайта «Госуслуги» или портала mos.ru. Несовершеннолетние смогут войти в ресторан, предъявив QR-код по результатам ПЦР-тестирования.