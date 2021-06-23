Доктор Мясников сравнил запуганное коронавирусом общество со стадом коров

Главврач столичной больницы №71 и телеведущий Александр Мясников посетовал, на то, что россияне оказались не готовы к новой волне коронавируса, несмотря на то, что для этого было достаточно времени. В своем Telegram-канале он также призвал сделать жизнь тех, кто отказывается от прививки, неудобной.

«Запуганное общество повело себя как стадо коров, в которое ворвались волки: в испуге, с жалобным мычанием рванулись кто куда, топча слабых, хотя можно было сплотиться и отогнать хищника», — сравнил доктор.

Специалист уверен, что те, кто принципиально отказывается от вакцинации и утверждает, что прививки якобы опасны из-за скрытых побочных эффектов и отсутствия достаточного количества испытаний, «вопили бы еще сильнее», если бы в России не было вакцины. По мнению Мясникова, подобные разговоры потеряли свою актуальность, так как в мире вакцинировались уже сотни миллионов людей. «Эффект от вакцин есть, а побочки — нет», — заверил врач.

Мясников отметил, что количество людей, сделавших прививку, давно превысило то, которое необходимо для клинических испытаний. Доктор уточнил, что, несмотря на это, сделать вакцинацию обязательной вряд ли возможно из-за юридических причин. «Однако сделать жизнь людей, которые отказываются от вакцины, неудобной, я считаю правильным. Для вируса мы все биомасса. Поэтому любой невакцинированый может быть угрозой для остальных», — заключил специалист.

Ранее Мясников развеял миф о новых штаммах коронавируса. Доктор объяснил, действительно ли мутации более заразны, и рассказал, помогает ли вакцина защититься от них.