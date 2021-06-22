Доктор Мясников развеял миф о новых штаммах коронавируса

Врач и телеведущий Александр Мясников развеял миф о новых штаммах коронавируса. В своем Telegram-канале доктор объяснил, действительно ли мутации более заразны, и рассказал, помогает ли вакцина защититься от них.

Специалист подчеркнул, что новый COVID-19 принадлежит к семейству бетакоронавирусов и быстро мутирует, поэтому первоначального уханьского штамма в мире уже нет. При этом только несколько мутаций имеют клиническое значение.

В их число Мясников включил британский, индийский и южно-африканский штаммы, а также штаммы «Гамма» (Япония/Бразилия) и «Эпсилон» (Калифорния). Он уточнил, что медики договорились не использовать названия стран для обозначения мутаций, однако он упоминал их в посте для понятности.

Говоря о британском штамме, также известном как «Альфа», доктор отметил, что изначально специалисты связывали его с повышенной смертностью. Тем не менее данные наблюдений этого не подтвердили.

Мясников также отметил, что перечисленные им мутации коронавируса действительно более вирулентны, чем уханьский штамм. К примеру, британский и южно-африканский варианты заразнее примерно на 50 процентов. Некоторые из них труднее поддаются лечению антителами из плазмы переболевших. При этом специалист заверил, что вакцина эффективна против всех мутаций.

Ранее в июне доктор Мясников оценил необходимость носить маску в жару. Специалист ответил на высказывание эксперта Роспотребнадзора о том, что жара не отменяет масочный режим и что маска не может существенно нарушить теплообмен.