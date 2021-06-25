Еврейская община увидела акционизм в заявлении Бероева о вакцинации

В Федерации еврейских общин увидели акционизм в заявлении российского актера Егора Бероева, вышедшего на сцену премии «ТЭФИ» в пиджаке с желтой звездой в знак протеста против ограничений из-за COVID-19. Об этом в разговоре с РБК сообщил глава департамента общественных связей Федерации Борух Горин.

По словам Горина, сравнивать невозможность пойти в ресторан из-за прививки с гетто и концлагерями этически неприемлемо. Он предположил, что Бероев сам «не совсем понимает всю абсурдность этого акта», надевая пиджак с такой символикой. Эта акция имела под собой конкретные задачи, считает он.

«Эта задача удается, попираются очень важные вкусовые нормы в обществе. Вы не можете сравнивать власти, которые вводят ограничительные меры в пандемию, с нацистскими мерами, чтобы уничтожать народ», — заявил Горин.

Он добавил, что считает допустимыми ограничительные действия властей в такой критической ситуации. По его мнению, государство вправе вводить любые ограничения свобод, чтобы обеспечить максимальную безопасность граждан в период пандемии.

22 июня российский актер Егор Бероев сделал заявление о коронавирусных ограничениях на вручении премии «ТЭФИ — Летопись Победы». Он вышел на сцену в пиджаке с большой желтой звездой, похожую на те, которые нацисты заставляли носить евреев на подконтрольных властям Германии территориях в период холокоста. Артист призвал «не допустить сегрегации общества на умных и глупых, евреев и неевреев, привитых и непривитых». Бероев также объявил, что не прививался, и удивился, почему «потомки победителей» допустили ковидные запреты.