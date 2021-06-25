Российский ведущий поддержал выступившего против вакцинации Бероева

Российский актер и телеведущий Оскар Кучера в своем Instagram порассуждал на тему прививок от коронавируса. В опубликованном посте он поддержал своего коллегу актера Егора Бероева, который выступил против обязательной вакцинации россиян.

Кучера начал с того, что не считает себя антипрививочником или ковид-диссидентом. Ведущий уточнил, что «болезнь существует», поэтому с ней «нужно бороться».

При этом, по мнению телеведущего, слова Бероева, сравнившего новые антиковидные меры с холокостом, неправильно интерпретировали. По мнению Кучеры, проблема заключается в том, что отказавшегося от вакцинации человека могут выгнать с работы, тем самым лишив его возможности кормить себя и семью.

«И вот вопрос: как вы отнесетесь к тому, если непривитых просто начнут хватать и колоть насильно, на "благо общества"? Чем это по большому счету отличается от того, что начинает твориться сейчас?» — заключил Кучера.

Бероев сделал заявление о коронавирусных ограничениях на вручении премии «ТЭФИ — Летопись Победы». Он вышел на сцену в пиджаке с большой желтой звездой, похожую на те, которые нацисты заставляли носить евреев на подконтрольных властям Германии территориях в период холокоста. Артист призвал «не допустить сегрегации общества на умных и глупых, евреев и неевреев, привитых и непривитых». Бероев также объявил, что не прививался, и удивился, почему «потомки победителей» допустили ковидные запреты.