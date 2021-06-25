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Обязательную вакцинацию некоторых россиян введут еще в восьми регионах

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Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Еще восемь российских регионов сразу введут обязательную вакцинацию некоторых граждан с понедельника, 28 июня. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании совета правительства по борьбе с распространением коронавируса, передает «Интерфакс».

«На сегодняшний день обязательная вакцинация в зависимости от эпидситуации для профессиональных групп риска уже введена в 10 субъектах», — сказала она.

Первой обязательную вакцинацию части населения ввела Москва, вслед за ней аналогичное решение приняли власти Московской области. Такие меры также действуют в Ленинградской, Тверской, Кемеровской, Нижегородской и Свердловской областях, Башкирии, Хабаровске, Мурманске, Ненецком автономном округе, Сахалине и Краснодарском крае. В основном они касаются работников сферы обслуживания, образования и здравоохранения. В Роспотребнадзоре пояснили, что привиться должны граждане, которые часто контактируют с другими людьми на работе.

Ранее московский оперштаб по контролю и мониторингу ситуации по коронавирусной инфекции сообщил, что отказавшихся от вакцинации россиян без медицинских противопоказаний могут отстранить от работы в Москве. Россиянам разъяснили, что Трудовой кодекс предусматривает отстранение от работы, если гражданин нарушил не только его или федеральные законы, но и другие нормативные правовые акты. В Роструде напомнили, что по закону из-за отсутствия профилактических прививок сотрудника могут не допустить до работы.

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