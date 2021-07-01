Аршавин назвал наиболее подходящего кандидата на смену Черчесову

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин назвал наиболее подходящего кандидата на смену главному тренеру национальной команды Станиславу Черчесову. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По мнению спортсмена, новым наставником сборной мог бы стать Валерий Карпин. Аршавин отметил, что тренер «Ростова» на этом посту способен реализовать свои амбиции.

Футболист также высказался относительно других кандидатов. По его мнению, Леонида Слуцкого и Сергея Семака не отпустят «Рубин» и «Зенит» соответственно, а Курбану Бердыеву, на его взгляд, лучше вернуться в «Ростов».

30 июня стало известно, что технический комитет Российского футбольного союза признал выступление сборной страны на Евро неудовлетворительным. При этом техком поддержал Черчесова, назвав основной проблемой уровень отечественных футболистов.

Сборная России не сумела преодолеть групповой этап чемпионата Европы. Отечественная команда уступила Дании со счетом 1:4 и не пробилась в плей-офф.