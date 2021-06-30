Названа замена Черчесову в сборной России

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий может вновь возглавить сборную России по футболу. Кандидатуру назвало издание «Бизнес Online».

По информации источника, 50-летний специалист является одним из кандидатов на замену нынешнему наставнику Станиславу Черчесову. Отмечается, что его кандидатуру рассматривает Российский футбольной союз (РФС).

Слуцкий возглавил «Рубин» в 2019 году. В минувшем сезоне казанская команда под его руководством заняла четвертое место в Российской премьер-лиге (РПЛ) и завоевала путевку в Лигу Европы. В сборной тренер работал с августа 2015-го по июнь 2016 года. С ним команда вылетела после группового этапа чемпионата Европы-2016, заняв последнее место в квартете B.

29 июня журналисту Нобелю Арустамяну стало известно, что некоторые члены исполкома РФС настаивают на отставке Черчесова. По его мнению, заседание союза может стать решающим для тренера и его увольнение вероятно.

Черчесов работает со сборной России с 2016 года. На чемпионате Европы-2020 команда набрала три очка в трех матчах, заняла последнее место в группе и вылетела с турнира.



