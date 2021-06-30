Черчесов прокомментировал провал сборной России на Евро

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал провал на чемпионате Европы. Его слова приводит «Чемпионат.com» со ссылкой на пресс-службу национальной команды.

Черчесов подчеркнул, что не снимает с себя ответственности за итоговый результат. Он отметил, что команда была хорошо готова в функциональном плане. «Возможно, сборной не хватило куража, эмоций. Игроки не смогли раскрепоститься и проявить себя в лучшем свете», — добавил специалист.

Ранее были обнародованы итоги заседания технического комитета Российского футбольного союза (РФС), в рамках которого состоялось обсуждение выступления национальной команды на Евро. Члены комитета отметили, что основной проблемой команды стал недостаточный уровень мастерства футболистов, что не позволило им быть конкурентоспособными на турнире.

Сборная России проиграла Дании в заключительном матче группового этапа и опустилась на четвертое место в квартете В. Это не позволило команде Черчесова пробиться в плей-офф Евро.

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