В Госдуме раскритиковали решение РФС относительно Черчесова

Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин раскритиковал технический комитет Российского футбольного союза (РФС), поддержавший главного тренера сборной России Станислава Черчесова после провала команды на чемпионате Европы. Его слова приводит РИА Новости.

Пайкин заявил, что решение неприятно, виновные в качестве игры национальной команды не наказаны, а стратегические и тактические ошибки не исправлены. «Создается ощущение, что "для галочки" собрались, поговорили. А чем все закончилось?» — задался вопросом он.

Ранее 30 июня стало известно, что РФС признал выступление сборной России неудовлетворительным. При этом комитет поддержал Черчесова, назвав основной проблемой уровень отечественных футболистов.

Сборная России не сумела преодолеть групповой этап чемпионата Европы. Отечественная команда уступила Дании со счетом 1:4 и не пробилась в плей-офф.

Черчесов руководит сборной России с 2016 года. На чемпионате мира в 2018 году команда под его началом попала в четвертьфинал турнира.

