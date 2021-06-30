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В Белом доме ответили на слова Путина об инциденте с британским эсминцем

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Джен Псаки
Джен Псаки
Фото: Oliver Contreras/ Globallookpress.com

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки ответила на слова президента России Владимира Путина об инциденте с британским эсминцем Defender в Черном море, сказанные в ходе прямой линии. Она подчеркнула, что не располагает информацией об участии Соединенных Штатов, однако цель их администрации заключается в стабилизации отношений с Россией, передает ТАСС.

Официальный представитель ответила на вопрос, координировались ли США с кораблем и было ли это, как заявил российский лидер, провокацией. Она порекомендовала обратиться за конкретными фактами в Пентагон и не смогла подтвердить или предоставить детали произошедшего.

«Наша цель, конечно — это двигаться вперед к более предсказуемым и стабильным отношениям с Россией. Президент США Джо Байден объявил о ряде дальновидных действий в этом отношении, без сомнений, это определяет нашу стратегию», —заключила Псаки.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе прямой линии высказался об инциденте с британским эсминцем Defender, который пересек российскую границу и вошел в территориальные воды в Крыму. Глава государства назвал случившееся комплексной провокацией и отметил, что перед заходом эсминца пролетел самолет-разведчик, который собирал данные.

23 июня британский эсминец Defender пересек российскую границу и на три километра вошел в территориальные воды у мыса Фиолент. Российский пограничный сторожевой корабль дважды выполнил предупредительную стрельбу, Су-24М провел предупредительное бомбометание по курсу движения эсминца. После этого Defender покинул российские воды.

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