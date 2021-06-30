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В США ответили на информацию об отклонении эсминца от курса в сторону Крыма

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Фото: Reuters

В США ответили на информацию об отклонении ракетного эсминца Военно-морских сил (ВМС) Ross от курса в сторону Крыма. Об этом сообщается на официальной странице учений Sea Breeze в Twitter.

Уточняется, что эсминец находится в Одессе. В подтверждение на странице опубликованы фото эсминца в порту.

«Несмотря на недавние сообщения, эсминец Ross флота США еще 30 минут назад находился и в обозримом будущем будет находиться в порту Одессы на Украине в поддержку учений Sea Breeze», — говорится в сообщении.

Ранее 30 июня сообщалось, что ракетный эсминец Военно-морских сил (ВМС) США USS Ross вошел в российские территориальные воды, однако затем резко изменил курс. После этого американский эсминец ушел правее, его скорость упала с 23 узлов до 12.

Учения Sea Breeze-2021 стартовали 28 июня в Черном море и продолжатся вплоть до 10 июля. В них задействованы порядка пяти тысяч военных и более 30 кораблей от разных стран. Участниками военного мероприятия являются Украина, США, Канада, Великобритания, Нидерланды, Болгария, Греция, Латвия и остальные страны-партнеры.

Предыстория: Американский эсминец вошел в российские воды и резко изменил курс
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