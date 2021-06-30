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Американский эсминец вошел в российские воды и резко изменил курс

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Фото: Yoruk Isik / Reuters

Ракетный эсминец Военно-морских сил (ВМС) США USS Ross вошел в российские территориальные воды, однако затем резко изменил курс. Об этом свидетельствуют данные портала отслеживания судов MarineTraffic.

После этого американский эсминец ушел правее, его скорость упала с 23 узлов до 12.

Ранее 29 июня Министерство обороны Нидерландов обвинило Россию в том, что ее истребители создали «небезопасную ситуацию» в Черном море, пролетев слишком близко к голландскому фрегату Evertsen. В Минобороны России разъяснили, что фрегат ВМС Нидерландов 24 июня изменил курс и последовал в направлении Керченского пролива. После этого в воздух были подняты российские истребители Су-30 и бомбардировщики Су-24.

Американский ракетный эсминец Ross вошел в порт Одессы 27 июня для участия в ежегодных многонациональных учениях Sea Breeze.

Учения Sea Breeze-2021 стартовали 28 июня в Черном море и продолжатся вплоть до 10 июля. В них задействованы порядка пяти тысяч военных и более 30 кораблей от разных стран. Участниками военного мероприятия являются Украина, США, Канада, Великобритания, Нидерланды, Болгария, Греция, Латвия и остальные страны-партнеры.

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