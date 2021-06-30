В действиях России усмотрели «зловещий знак» для Британии. В материале журналиста Forbes Дэвида Акса (David Axe) говорится, что таким знаком является предупредительный огонь российских военных в сторону британского эсминца Defender в Черном море.

В материале также отмечается, что переброшенные в Сирию российские истребители МиГ-31 и бомбардировщики Ту-22М, вооруженные противокорабельными крылатыми ракетами Х-22, вместе могут угрожать кораблям НАТО в Средиземном море.

Доктор кафедры военных исследований Королевского колледжа Лондона, аналитик Роб Ли (Rob Lee) предположил, что переброска сил в Сирию может быть связана с испытаниями гиперзвуковых ракет «Кинжал». «Они использовали Сирию для испытаний многих видов своего оружия отчасти потому, что там другая погода и температура, чем в России», — отметил Ли.

Однако он заявил, комментируя инцидент с эсминцем Defender, что Россия может быть более агрессивной. «Я думаю, что теперь более вероятно, что Россия готова быть более агрессивной с [британским авианосцем] Queen Elizabeth и, возможно, имитировать авианосные удары, учитывая инцидент в Крыму», — отметил Ли.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала инцидент с британским эсминцем Defender в Черном море провокацией со стороны Великобритании.

23 июня британский эсминец Defender пересек российскую границу и на три километра вошел в территориальные воды у мыса Фиолент. Российский пограничный сторожевой корабль дважды выполнил предупредительную стрельбу, Су-24М провел предупредительное бомбометание по курсу движения эсминца. После этого Defender покинул российские воды.

В мае The Drive отмечал, что дальние сверхзвуковые ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3 Воздушно-космических сил (ВКС) России, развернутые на авиабазе Хмеймим в Сирии, могут угрожать британским и американским авианосным ударным группам (АУГ), действующим в Средиземном море.