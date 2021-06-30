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Российский посол обвинил Лондон в дезинформации

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Фото: Юрий Михайленко / ТАСС

Российский посол в Великобритании Андрей Келин обвинил Лондон в государственной дезинформации из-за заявлений о регулярных заходах кораблей военно-морского флота России в британские воды. Слова дипломата передает ТАСС.

Посол отметил, что после инцидента с эсминцем Defender в Черном море некоторые британские СМИ заявили, что российские суда «регулярно заходят в британские воды». «Подобный нарратив, продвигаемый министерством обороны, предполагает частые случаи нарушения британского суверенитета со стороны России, однако это яркий пример британской дезинформации, спонсируемой государством», — подчеркнул он.

Келин заявил, что российские военные проводят учения строго в пределах международных вод и воздушного пространства. По его словам, это резко контрастирует с действиями британского эсминца, который «намеренно с целью провокации зашел в территориальные воды вблизи Крыма». Дипломат также добавил, что российская сторона будет жестко отвечать на попытки оспорить ее государственные границы.

26 июня российский посол оценил возможность военного конфликта после инцидента с британским кораблем около Крымского полуострова. По словам Келина, в инциденте Великобритания пошла на военную провокацию, которая может привести к серьезным обострениям между сторонами.

23 июня британский эсминец Defender пересек российскую границу в Черном море и на три километра проник вглубь территориальных вод недалеко от крымского мыса Фиолент. Российский пограничный сторожевой корабль дважды выполнил предупредительную стрельбу, а бомбардировщик сбросил снаряды по курсу движения эсминца, после чего тот изменил курс.

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