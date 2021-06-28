Обнаружение секретных документов о британском эсминце на остановке сочли сливом

Таинственное обнаружение секретных документов Министерства обороны Великобритании, в которых излагались сведения о задачах эсминца Defender у берегов Крыма, весьма вероятно, являются преднамеренным сливом. Об этом «Ленте.ру» сообщил Руслан Пухов, директор Центра анализа стратегий и технологий.

Пухов отметил, что в предшествующие годы случалось, что чувствительные документы «утекали» вследствие банальной безалаберности. Папки и флешки с секретными файлами теряли на парковках, в поездах и даже барах. «Если поискать, то можно увидеть добрый десяток таких инцидентов, которые попали в СМИ. А еще были те, которых в СМИ не было», — отметил эксперт.

Однако в нынешнем инциденте есть несколько моментов, которые, по мнению Пухова, говорят в пользу другой версии. Во-первых, время и контекст утраты документов — обнаруженные материалы касались совсем недавнего происшествия, которое по-прежнему широко обсуждается. Во-вторых, эксперт счел подозрительным поведение человека, который обнаружил документы. Он мог бы обратиться в полицию и контрразведку, учитывая природу документов, либо же их уничтожить. Но вместо этого обратился к СМИ. «Шанс, что это случайность — один на миллион. Шанс, что это организованная утечка — близок к 100 процентам», — подчеркнул Пухов. Эксперт также предположил, что часть информации, содержащейся в найденных документах, могла быть намеренно искажена.

Ранее стало известно, что опубликованные фрагменты секретных документов, в которых раскрывается задача эсминца, прошедшего около Крыма, принадлежали высокопоставленному чиновнику Минобороны Великобритании. В секретных документах сообщается, что проход эсминца осуществлялся в рамках операции Op Ditroite и должен был продемонстрировать поддержку Киеву в вопросе территориальной принадлежности Крыма.

23 июня британский эсминец Defender пересек российскую границу в Черном море и на три километра проник вглубь территориальных вод недалеко от крымского мыса Фиолент. Российский пограничный сторожевой корабль дважды выполнил предупредительную стрельбу, а бомбардировщик сбросил бомбы по курсу движения эсминца, после чего тот изменил курс.