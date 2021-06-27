Захарова пошутила про секретные документы о задаче британского эсминца у Крыма

Опубликованные фрагменты секретных документов о проходе британского эсминца Defender в непосредственной близости от берегов Крыма свидетельствуют об очередной провокации Великобритании и попытке ее прикрытия с помощью вранья. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова написала в своем Telegram-канале в воскресенье, 27 июня.

«Агенты 007 уже не те. А теперь вопрос-загадка для британского парламента: зачем нужны "русские хакеры", если есть британские автобусные остановки?» — пошутила Захарова.

Ранее сообщалось, что опубликованные фрагменты секретных документов, в которых раскрывается задача британского эсминца Defender, прошедшего около Крыма, принадлежали высокопоставленному чиновнику Минобороны Великобритании. Гражданин, пожелавший остаться неизвестным, обнаружил их за автобусной остановкой в графстве Кент и принес в редакцию.

В секретных материалах говорится, что проход британского эсминца осуществлялся в рамках операции Op Ditroite и должен был продемонстрировать поддержку Киеву в вопросе территориальной принадлежности Крыма.

23 июня британский эсминец Defender пересек российскую границу в Черном море и на три километра проник вглубь территориальных вод недалеко от крымского мыса Фиолент. Российский пограничный сторожевой корабль дважды выполнил предупредительную стрельбу, а бомбардировщик сбросил бомбы по курсу движения эсминца, после чего тот изменил курс.