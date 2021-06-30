В Великобритании ответили Путину на слова о провокации из-за действий эсминца

Действия эсминца Defender в Черном море не противоречили международному праву, заявил официальный представитель премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, чьи слова приводит ТАСС.

Он добавил, что корабль осуществлял мирный проход через украинские территориальные воды в соответствии с международным правом.

Тем самым представитель Джонсона ответил на заявление президента России Владимира Путина, который в ходе прошедшей 30 июня прямой линии назвал инцидент в Черном море комплексной провокацией.

23 июня британский эсминец Defender пересек российскую границу и на три километра вошел в территориальные воды у мыса Фиолент. Российский пограничный сторожевой корабль дважды выполнил предупредительную стрельбу, Су-24М провел предупредительное бомбометание по курсу движения эсминца. После этого Defender покинул российские воды.