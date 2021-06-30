Путин высказался об инциденте с британским эсминцем в Крыму

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии высказался об инциденте с британским эсминцем Defender, который пересек российскую границу и вошел в территориальные воды в Крыму. Трансляцию мероприятия в среду, 30 июня, ведет Первый канал на YouTube.

Глава государства назвал случившееся комплексной провокацией и отметил, что перед заходом эсминца пролетел самолет-разведчик, который собирал данные.

«Поэтому мы давали те данные, которые посчитали нужным. Может, я проговорился, но военные меня простят», — добавил Путин. Он также подчеркнул, что даже если бы Россия потопила этот корабль, «трудно было бы представить, что мир встал бы на грань Третьей мировой войны».

Ранее стало известно, что журналист Forbes Дэвид Акс (David Axe) расценил предупредительный огонь российских военных в сторону Defender в Черном море как «зловещий» знак для Британии. В публикации также отмечается, что переброшенные в Сирию российские истребители МиГ-31 и бомбардировщики Ту-22М, вооруженные противокорабельными крылатыми ракетами Х-22, вместе могут угрожать кораблям НАТО в Средиземном море.

23 июня британский эсминец Defender пересек российскую границу и на три километра вошел в территориальные воды у мыса Фиолент. Российский пограничный сторожевой корабль дважды выполнил предупредительную стрельбу, Су-24М провел предупредительное бомбометание по курсу движения эсминца. После этого Defender покинул российские воды.