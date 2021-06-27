Володин заявил о последствиях инцидента с британским эсминцем у Крыма

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин заяви о последствиях, которые могут повлечь провокации, подобные инциденту с проходом британского эсминца Defender у Крыма. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, в случае, когда речь идет о ядерных державах, такие ситуации ставят под угрозу мир и глобальную безопасность, однако на этот раз все закончилось лишь «позором тех, кто планировал операцию».

Председатель Госдумы также отметил, что Евросоюз и США пытаются замолчать инцидент, в очередной раз проявляя двойные стандарты.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова пошутила про секретные документы о задаче британского эсминца у Крыма. «Агенты 007 уже не те. А теперь вопрос-загадка для британского парламента: зачем нужны "русские хакеры", если есть британские автобусные остановки?» — спросила Захарова.

Опубликованные фрагменты секретных документов, в которых раскрывается задача британского эсминца Defender, прошедшего около Крыма, принадлежали высокопоставленному чиновнику Минобороны Великобритании. Гражданин, пожелавший остаться неизвестным, обнаружил их за автобусной остановкой в графстве Кент и принес в редакцию местного СМИ.

В секретных материалах говорится, что проход британского эсминца осуществлялся в рамках операции Op Ditroite и должен был продемонстрировать поддержку Киеву в вопросе территориальной принадлежности Крыма.

23 июня британский эсминец Defender пересек российскую границу в Черном море и на три километра проник вглубь территориальных вод недалеко от крымского мыса Фиолент. Российский пограничный сторожевой корабль дважды выполнил предупредительную стрельбу, а бомбардировщик сбросил бомбы по курсу движения эсминца, после чего тот изменил курс.