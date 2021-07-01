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Захарова призвала Чехию готовиться к вызову посла

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Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Официальный представитель МИД Росси Мария Захарова призвала Чехию готовиться к вызову посла. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Так дипломат прокомментировала слова представителя чешского дипломатического ведомства Эвы Давыдовой, которая опровергла вызов посла в МИД.

«Ну и зря. Готовьтесь», — написала Захарова.

28 июня сообщалось, что власти республики потребовали от России компенсации ущерба в размере 650 миллионов крон (около 25,5 миллиона евро). Прага считает, что Москва причастна к взрывам боеприпасов на складе в чешской Врбетице в 2014 году. В результате происшествия погибли два человека. Россия причастность к инцидентам отрицает.

В середине апреля 2021 года в Чехии заявили, что накануне происшествия на складах находились связанные со спецслужбами россияне Александр Петров и Руслан Боширов, которых Великобритания обвиняет в попытке отравить бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери. В результате между Прагой и Москвой начался дипломатический скандал.

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