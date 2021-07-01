Посла Чехии вызвали в МИД России

Посла Чехии в Москве вызвали в МИД России из-за обвинений по поводу взрывов во Врбетице в 2014 году. Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова на брифинге, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Продолжение чешской стороной проведения обсуждения ее претензий мы, конечно, рассматриваем как неприемлемое. Свое отношение к этой политизированной возне в ближайшее время изложим главе чешской дипломатической миссии в Москве, который вызван на Смоленскую площадь», — отметила дипломат.

28 июня сообщалось, что власти Чехии потребовали от России компенсации ущерба в размере 650 миллионов крон (около 25,5 миллиона евро). Прага считает, что Москва причастна к взрывам боеприпасов на складе 2014 года. В результате происшествия погибли два человека. Россия причастность к инцидентам отрицает.

В середине апреля 2021 года в Чехии заявили, что накануне происшествия на складах находились связанные со спецслужбами россияне Александр Петров и Руслан Боширов, которых Великобритания обвиняет в попытке отравить бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери. В результате между Прагой и Москвой начался дипломатический скандал.

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