Кремль назвал критерий для включения стран в список недружественных России

Россия занесет какую-либо страну в список недружественных лишь в том случае, если она «перейдет границы разумного». Такой критерий назвал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Пресс-секретарь добавил, что Москва также не намерена злоупотреблять расширением перечня и включать в него большое число государств. «Это список тех государств, которые действительно переходят границу разумного в недружественности к РФ», — заключил он.

30 июня президент России Владимир Путин во время прямой линии отметил, что не считает Украину недружественной страной, и назвал русских и украинцев единым народом. При этом руководство республики глава государства счел «явно недружественным» по отношению к Москве.

В настоящее время в список недружественных России стран входят США и Чехия.