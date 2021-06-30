В Совфеде отреагировали на слова Путина о «недружественном руководстве Украины»

Народ Украины на сегодняшний день «оболванен». Таким образом член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков в беседе с «Лентой.ру» прокомментировал слова президента России Владимира Путина, озвученные на прямой линии. Российский лидер заявил, что не считает народ Украины недружественным, в отличие от руководства страны.

«Очень правильная оценка. Властная верхушка Украины по большому счету всегда была недружественной к России. Всю эту русофобскую и русоненавистническую политику фактически начали с первого дня независимости Украины, вытесняя русский язык, культуру и нашу общую историю из общественного поля и государственной жизни Украины. А что касается народа, то он всегда этому сопротивлялся. Но, к сожалению, он не был организован. Те политические силы, которые приходили к власти, в том числе и Партия регионов, больше думали о своих экономических выгодах и интересах, поэтому тесно сотрудничали с Европой и укоряли украинский народ в пророссийских симпатиях. И в то же время не выполняли волю украинского народа», — заключил политик.

Цеков заявил, что после 2014 года ситуация стала куда более сложной. По его убеждению, с этого момента между соседними странами полностью прекратилось «свободное информационное общение».

«Народ Украины сейчас читает все то, что перепечатывается из каких-то европейских источников и американских, пестрящих антироссийскими настроениями. По большому счету народ Украины на сегодняшний день оболванен. Но я думаю, придет время и глаза у них откроются», — выразил надежду Цеков.

Ранее во время прямой линии, транслируемой Первым каналом в YouTube, Владимир Путин сравнил определенные действия Киева по своим негативным последствиям с применением оружия массового поражения.