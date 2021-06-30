Ведущие прямой линии с Путиным отправили Троицк в другой регион

Ведущие прямой линии с президентом России Владимиром Путиным отправили Троицк в другой регион. Трансляция мероприятия ведется на YouTube.

Когда в эфир вывели жительницу Троицка, Путин спросил: «Троицк — это где?». Одна из ведущих ответила ему, что город располагается в ближнем Подмосковье, хотя с 1 июля 2012 года он включен в состав Москвы в ходе реализации проекта по расширению столицы.

Жительница Троицка Светлана Миронова задала президенту вопрос о росте цен на строительные материалы. Она рассказала о покупке участка и пожаловалась на подорожавший забор, который раньше стоил около 150 тысяч рублей, а сейчас — 260 тысяч рублей, и призналась, что для ее семьи это существенная разница.

В ответ президент сказал, что высокая стоимость заборов в России объясняется инфляцией. «Резко поднялись цены на металл. <...> И все, что с этим связано, сразу начинает дорожать. Сейчас соответствующие решения принимаются по сдерживанию цен на эти основные товары, связанные со стройкой, надеюсь, и на вас это отразится. Мы знаем об этом и предпринимаем необходимые шаги для того, чтобы ситуация была стабильной», — пояснил он.