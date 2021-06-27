Риелтор раскритиковала продление льготной ипотеки

В программе продления льготной ипотеки нет никакой пользы, заявила президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в эфире радио «Говорит Москва».

По ее мнению, сумма в три миллиона рублей, которая заявлена в программе, слишком мала для покупки квартиры. «Абсолютно бесполезная мера. (...) По факту ее продлили, но уменьшили в четыре раза сумму кредита. Что можно купить, имея 15 процентов первоначального взноса 500 тысяч рублей и получив три миллиона кредита?» — раскритиковала Радченко обновленную программу льготной ипотеки.

Риелтор отметила, что эта мера никак не повлияет на положение дел с покупками квартир в России.

В качестве антикризисной меры она предложила контролировать рубль, а также помогать застройщикам получать кредиты под адекватные проценты или субсидировать качественных застройщиков, чтобы те впоследствии продавали жилье за разумные деньги.

Ранее президент России Владимир Путин поручил продлить программу льготной ипотеки для семей, в которых родился ребенок после 1 января 2018 года. Такие семьи смогут получить ипотечный заем под шесть процентов годовых до 31 декабря 2023 года.