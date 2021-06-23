Рост цен на жилье объяснили действиями россиян

Удорожание жилья в Россие не связано с коррупционными издержками, заявил агентству Regnum исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артем Тузов. По его словам, рост цен обусловлен повысившимся спросом.

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Как отметил эксперт, «если бы коррупционные выплаты не компенсировались доходами от продажи жилья, вряд ли строители стали эти взятки платить». Основной фактор, спровоцировавший подорожание квадратных метров, — это платежеспособный спрос на недвижимость, на уровень которого в свою очередь повлиял запуск программы льготной ипотеки, пояснил Тузов.

«По традиции российские граждане действуют по принципу "в любой непонятной ситуации покупай квартиру", и экономические передряги последнего времени их подталкивают к таким шагам», — подчеркнул экономист. Между тем, отметил он, реальная доходность инвестиций в квартиры «очень скромна». Но этому инструменту вложения средств россияне по-прежнему доверяют больше, чем любому другому, заключил эксперт.

Ранее в июне директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец заявил, что снизить цены на жилую недвижимость в России можно за счет создания благоприятных условий ведения строительного бизнеса и устранения коррупционной составляющей в строительной сфере.

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