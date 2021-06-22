Названы сроки стабилизации цен на жилье в России

Недвижимость в России в настоящее время дорожает по инерции. Стабилизации ситуации и окончания общего роста цен можно ожидать к августу текущего года. Такой срок в беседе с порталом NEWS.ru назвал эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков.

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Специалист посоветовал покупателям, которые только планируют приобретать недвижимость, обращать внимание на важный нюанс: если понравившийся объект не был продан во время квартирного ажиотажа 2020-го (при том, что он был выведен на рынок до сентября прошлого года), то его цена явно завышена.

По данным Барсукова, четверть объектов на рынке недвижимости переоценены. Они уже сейчас реализуются со скидками. Покупатели не готовы переплачивать, подчеркнул эксперт. Но многие продавцы задирают ценники, добавил он, и эта тенденция сохранится до тех пор, пока рынок не насытится предложениями.

Ранее эксперты признали аренду жилья в России выгоднее покупки в ипотеку. По их данным, в феврале-апреле 2021-го в 11 из 15 российских городов с населением более миллиона человек ставки долгосрочной аренды жилья снизились, в некоторых — весьма значительно. Средний размер ежемесячного платежа по ипотеке между тем непрерывно растет с июля 2020 года.

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