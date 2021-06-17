Россиян предупредили о неизбежном росте цен на квартиры

Цены на первичное жилье в России неизбежно увеличатся до конца 2021 года — такой прогноз содержится в материалах подрядной компании ГК «СК ПСП», поступивших в редакцию «Ленты.ру». Причина — рост себестоимости строительства, происходящий из-за удорожания стройматериалов.

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По данным аналитиков компании, за последние полгода стоимость почти всех строительных материалов в России выросла в полтора-три раза. Так, цена железа, арматуры и утеплителя увеличилась в два раза, фанеры для опалубки — в три раза. В целом себестоимость строительства увеличилась примерно в полтора раза. В денежном эквиваленте это составляет около 20 тысяч рублей за квадратный метр, подсчитали эксперты.

Они отмечают, что «строительство новых проектов уже ведется по совсем другим ценам». «Если еще полгода назад при строительстве проектов, например, экономкласса можно было уложиться в 40 тысяч рублей за квадратный метр, то сейчас себестоимость метра уже превышает 60 тысяч рублей», — уточняют специалисты.

Уже до конца года, вне зависимости от конъюнктуры рынка, случится очередное повышение цен на квартиры, обусловленное ростом себестоимости строительства, предупреждают они. При этом часть возросших затрат девелоперы могут взять на себя — это произойдет в том случае, если спрос будет ниже предложения. «При худшем сценарии цены на жилье вырастут еще на 20 тысяч рублей за квадратный метр», — заключают аналитики.

Ранее эксперты признали аренду жилья в России выгоднее покупки в ипотеку. По их данным, в феврале-апреле 2021-го в 11 из 15 российских городов с населением более миллиона человек ставки долгосрочной аренды жилья снизились, в некоторых — весьма значительно. Средний размер ежемесячного платежа по ипотеке между тем непрерывно растет с июля 2020 года.

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