Россиян разуверили в возможности снижения цен на квартиры

В обозримом будущем цены на жилую недвижимость в России снижаться не будут. Такое мнение в беседе с агентством Regnum высказал предприниматель, председатель мурманского отделения «Партии Роста» Николай Пальченко.

Эксперт разуверил россиян в возможности удешевления квартир. «Сейчас цены на жилье вряд ли уже упадут, — заявил он. — И никакие отмены льготной ипотеки тут не помогут, да и не могли помочь. Цены растут на все, и нет оснований думать, что на жилье они снизятся».

Как отметил Пальченко, для изменения динамики цен на жилье нужно наращивать объемы предложения на рынке. Сделать это можно, запустив в стране расширенную программу реновации, «но в масштабах страны, а не только в столице», подчеркнул эксперт. По его словам, такие программы ранее были запущены во всех развитых странах.

Кроме того, указал Пальченко, необходимо смягчить денежно-кредитную политику, дополнительно готовить строительные кадры, запустить программу импортозамещения строительных материалов и программу обновления и модернизации инфраструктуры.

Ранее, в мае, аналитик федеральной компании «Этажи» Александр Иванов заявил, что стоимость вторичного жилья в России может начать снижаться уже в начале осени 2021 года: активность на рынке недвижимости падает, поэтому продавцам придется конкурировать за покупателей, отметил эксперт.

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