Россияне назвали размер справедливой ставки по ипотеке

Большинство россиян — 55 процентов — полагают, что справедливая ставка по ипотеке должна составлять от 1 до 5 процентов годовых. Каждый пятый считает, что ставка по жилищным кредитам не должна превышать 1 процента, сообщает ТАСС со ссылкой на опрос, проведенный банком «Открытие».

По мнению 7 процентов граждан, справедливая ставка по ипотеке находится в диапазоне 5-7 процентов. Только 2 процента назвали адекватной ставку на уровне 7-9 процентов, выяснили банкиры.

53 процента россиян в ходе опроса заявили, что поддерживают решение о продлении программы льготной ипотеки до середины 2022 года. В Московском регионе за продление высказались 49 процентов респондентов. 19 процентов россиян заявили, что программу пора завершать, поскольку из-за нее увеличиваются цены на жилье. 28 процентов сообщили, что ничего не знают о льготной ипотеке.

Ранее, в апреле, российский миллиардер Игорь Рыбаков посоветовал россиянам в принципе ни в коем случае не влезать в долги. Бизнесмен назвал ипотеку «глупой глупостью» и «петлей на шее». Квартиры давно уже перестали быть хорошим инвестиционным вложением, добавил миллиардер.

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