Россиянам отсоветовали брать один вид ипотеки

Брать ипотеку с плавающей ставкой — не очень хорошая идея, заявил РИА Новости глава Росбанка Илья Поляков. По его словам, ключевая ставка в России более волатильна, чем в других развитых странах, поэтому этот вид кредитов пока россиянам не подходит.

Как отметил эксперт, ипотеку с плавающей ставкой можно будет выдавать в более отдаленном будущем, когда российская экономика станет стабильнее. Росбанк до 2015 года оформлял такую ипотеку, но впоследствии решил убрать этот продукт. «Я считаю, что это было правильным решением», — подчеркнул Поляков. В настоящее время в банке осталось «буквально несколько штук таких ссуд на незначительные суммы», добавил банкир.

Поляков заявил, что Росбанк будет придерживаться консервативной позиции в части кредитования населения и продолжит выдавать ипотеку по фиксированной ставке.

Ранее, в апреле, российский миллиардер Игорь Рыбаков посоветовал россиянам в принципе ни в коем случае не влезать в долги. Бизнесмен назвал ипотеку «глупой глупостью» и «петлей на шее». Квартиры давно уже перестали быть хорошим инвестиционным вложением, добавил миллиардер.

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