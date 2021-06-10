Назван срок начала снижения цен на жилье в России

Российским застройщикам придется снижать ценники на квартиры не позднее третьего квартала 2021 года — такой срок обозначил директор компании «Этажи» Ильдар Хусаинов в беседе с РИА Новости. Он назвал две причины для корректировки стоимости жилья.

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Первая — это анонсированные президентом России Владимиром Путиным изменения в программу льготной ипотеки (максимальная сумма кредита снижена до 3 миллионов, ставка увеличена до 7 процентов), вторая — высокая вероятность повышения ключевой ставки Центробанка в ближайшем будущем, уточнил эксперт.

«Во многих городах трехкомнатные квартиры перестанут попадать в лимиты обновленной льготной программы, поэтому застройщики, вероятно, будут их (цены — прим. «Ленты.ру») снижать», — пояснил собеседник агентства. Он предположил, что корректировать стоимость жилья начнут, в том числе, в Москве и Санкт-Петербурге. «Мы ждем именно такого сценария, третий квартал все покажет», — заключил специалист.

Ранее эксперты признали аренду жилья в России выгоднее покупки в ипотеку. По их данным, в феврале-апреле 2021-го в 11 из 15 российских городов с населением более миллиона человек ставки долгосрочной аренды жилья снизились, в некоторых — весьма значительно. Средний размер ежемесячного платежа по ипотеке между тем непрерывно растет с июля 2020 года.

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