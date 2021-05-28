Россияне бросились покупать готовые квартиры

За год к маю 2021-го интерес россиян к покупке вторичного жилья увеличился почти в два раза — на 86 процентов. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные аналитического центра ЦИАН. Чаще всего готовые квартиры выбирают жители Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодарского края.

По наблюдениям специалистов, большинству покупателей «вторички» наиболее интересны двухкомнатные квартиры — на них приходится 37 процентов соответствующих запросов. Желаемый бюджет сделки — до 10 миллионов рублей, уточнил основатель сервиса по подбору недвижимости Realiste Алексей Гальцев. «Однокомнатные тоже пользуются популярностью, чаще всего их берут для сдачи в аренду», — добавил он.

Рост популярности вторичной недвижимости эксперты объясняют резким подорожанием квартир в новостройках: его спровоцировал запуск программы льготной ипотеки. В сложившихся условиях многие бросились покупать готовое, а не строящееся жилье. По информации Российской гильдии риелторов, с конца лета 2020-го цены на новостройки в регионах выросли до 30 процентов. В свою очередь, вторичные квартиры подорожали только на 10-15 процентов.

Кроме того, опрошенные RT специалисты отметили, что интерес к «вторичке» подогрела растущая доступность жилищных кредитов. Также его увеличение объясняется широким предложением на рынке: покупатели могут подобрать уже готовое жилье в любом округе города и не ждать, пока квартира в новостройке будет сдана. Несмотря на все вышеперечисленное, резкого подорожания вторичного жилья в 2021 году аналитики не ожидают.

Ранее в мае аналитик федеральной компании «Этажи» Александр Иванов заявил, что стоимость вторичного жилья в России может начать снижаться уже в начале осени 2021 года: активность на рынке недвижимости падает, поэтому продавцам придется конкурировать за покупателей, отметил эксперт.

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