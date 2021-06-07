В Москве появится новостройка от Armani

Компания Armani Group, основанная легендарным итальянским модельером Джорджо Армани, поучаствует в строительстве элитного жилого комплекса в центре Москвы, в районе Якиманка. Новый проект будет называться Armani/Casa Moscow Residences, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя застройщика.

О том, что в столице появится новостройка от Armani, знают два консультанта рынка недвижимости. Запрос «Ведомостей» в Armani Group остался без ответа. Но летом прошлого года девелопер проекта — Vos’hod — зарегистрировал домены armaniresidences.ru и armani-residences.ru.

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Представитель Vos’hod пояснил, что компании теперь принадлежат эксклюзивные права на использование бренда Armani/Casa в девелоперских проектах на территории России. Предполагается, что итальянская компания разработает для дома на Якиманке дизайн резиденций и общественных зон.

Armani/Casa специализируется на продаже предметов интерьера, также она участвует в разработке дизайна жилых проектов. Ранее она обустроила жилье для одного из девелоперов в Майами. По информации от Vos’hod, в новостройке от Armani будет 26 резиденций. Инвестиции в проект консультанты оценивают в 2–2,5 миллиарда рублей, выручку от продажи квартир — в 5–6 миллиардов.

Ранее сообщалось, что за время пандемии в Москве раскупили почти все элитное жилье, ранее выставленное на продажу. Средняя стоимость дорогих квартир за год к весне 2021-го выросла на 19 процентов, до 145,5 миллиона рублей. В столице произошло обновление рынка элитной недвижимости, констатировали аналитики.

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