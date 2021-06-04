В Москве заметили «усадку» квартир

Средний метраж вторичных квартир в старой Москве (без учета предложений в Троицком и Новомосковском округах) с мая 2020-го сократился с 66 до 60 квадратных метров, или почти на 9 процентов, следует из материалов агентства «ИНКОМ-Недвижимость», предоставленных «Ленте.ру».

По мнению аналитиков, «усадка» квартир в первую очередь связана с тем, что в условиях рекордно дешевой ипотеки многие покупатели приобретали бóльшие по площади квартиры, чем могли позволить себе раньше, в то время как компактные варианты оставались в экспозиции. Еще одна причина — массовый переход на вторичный рынок небольших объектов с «первички».

Самые маленькие по площади квартиры на вторичном рынке столицы эксперты заметили в районе Соколиная гора (там 13-метровая «однушка» продается за 5,7 миллиона рублей) и в Лосиноостровском районе, где 26-метровая «двушка» предлагается за 7,1 миллиона. Самые большие объекты той же комнатности находятся в Тверском районе: это квартира площадью 90,6 квадратного метра на Лесной улице и двухуровневые апартаменты в 200 «квадратов» на Никольской улице.

Ранее стало известно, что наибольшей популярностью у покупателей жилья в Москве пользуются районы, имеющие худшую репутацию: Капотня, Бирюлево и Гольяново. Новоселы раскупают недвижимость в этих локациях из-за ее низкой стоимости.

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