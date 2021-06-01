Рынку жилья в Москве предрекли стагнацию

Увеличение ключевой ставки Центробанка простимулировало спрос на недвижимость в Москве: покупатели испугались возможного роста ипотечных ставок и бросились скупать квартиры. В результате вторичное жилье в столице в мае 2021-го продолжило дорожать, но ситуация в обозримом будущем может измениться, следует из материалов аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости» (ИРН), предоставленных «Ленте.ру».

По данным аналитиков, вторичные квартиры в «старой» Москве (без учета предложений в Троицком и Новомосковском округах) подорожали в мае на 1,6 процента — до 221,3 тысячи рублей за квадратный метр в среднем. Больше всего — на 2,3 процента — увеличилась стоимость «квадрата» многокомнатных квартир. Наименее заметно (1,4 процента) прибавили в цене «однушки».

«Рост ключевой ставки на 0,75 процентного пункта пока не привел к сколько-нибудь ощутимому повышению ипотечных ставок, однако покупатели, понимая, что дешевле кредиты в обозримом будущем точно не будут, а подорожать могут, поспешили с выходом на сделки», — поясняют специалисты. По их мнению, активизация рынка вряд ли продлится долго — квартирный ажиотаж сойдет на нет из-за продолжающегося с 2014 года падения доходов населения.

«Единственными драйверами рынка недвижимости были постоянно дешевеющая ипотека и низкие ставки по вкладам, <...> однако неизбежный в условиях ужесточения монетарной политики рост ставок в экономике убьет оба фактора роста, и рынок недвижимости впадет в стагнацию», — предрекают в ИРН.

Ранее, в апреле, аналитики ИРН обвинили правительство и Центробанк в чрезмерном удорожании жилья в России. Они отметили, что стоимость квартир резко рванула вверх из-за смягчения денежно-кредитной политики в период так называемого коронавирусного кризиса, запуска программы льготной ипотеки и введения налога на доходы с банковских вкладов.

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