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Названы российские города-лидеры по росту цен на жилье

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Фото: Zamir Usmanov / Global Look Press

Тройку городов, в которых цены на вторичное жилье за год выросли сильнее всего, возглавили Чита, Нижнекамск и Улан-Удэ. Об этом сообщает РБК со ссылкой на статистику, составленную аналитиками ЦИАН.

В Чите стоимость квартир выросла на 36,9 процента, в Нижнекамске — на 35,1, в Улан-Удэ — на 34,4 процента. Следующими в списке городов-лидеров стали Петропавловск-Камчатский и Курск с ростом цен на 33 процента.

В Санкт-Петербурге средняя стоимость квартир на вторичном рынке выросла на 24,8 процента, а в Москве — на 15,7 процента.

Меньше всего изменения коснулись Нальчика и Волгодонска с ростом около одного процента.

Ранее сообщалось, что по сравнению с допандемийными показателями стоимость жилья в Сочи к маю 2021-го увеличилась в два раза. В среднем квадратный метр на курорте обходится покупателям в 250-300 тысяч рублей, при этом в городе есть объекты со стоимостью «квадрата» на уровне 1 миллиона рублей.

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