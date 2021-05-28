Ценам на квартиры в Сочи предрекли неизбежный рост

По сравнению с допандемийными показателями стоимость жилья в Сочи к маю 2021-го увеличилась в два раза, рассказал «Ленте.ру» эксперт по местному рынку недвижимости Кирилл Флутков. В среднем квадратный метр на курорте обходится покупателям в 250-300 тысяч рублей.

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При этом в городе есть объекты со стоимостью «квадрата» на уровне 1 миллиона рублей, отметил риелтор. «Если говорить о причинах роста цен, то пандемию можно назвать в их числе, — заявил Флутков. — Также я бы добавил и сокращение объемов строительства. Кроме того, есть и мораторий на строительство многоквартирных домов. Выдача разрешений на строительство сокращается. Причем это произошло не недавно, это тренд последних четырех-пяти лет».

Эксперт предрекает дальнейший неизбежный рост цен на квартиры в Сочи. «Сейчас нет предпосылок для того, чтобы цена падала или рост останавливался», — подчеркнул он. По мнению Флуткова, отмена льготной ипотеки незначительно повлияет на сочинский рынок недвижимости: в городе мало объектов, подпадающих под действие этой программы.

Ранее аналитики назвали Сочи городом России с самым недоступным жильем — чтобы купить стандартную «однушку» на главном курорте Краснодарского края, придется скопить от 144 до 283 местных зарплат.

Подробнее о том, какое жилье продается в Сочи и по каким ценам, — в материале «Ленты.ру».

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