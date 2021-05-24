Россиян предупредили о росте цен на курортную недвижимость

Спрос на курортную недвижимость в России будет расти, а цены на нее в среднем увеличатся еще на десять процентов до конца текущего года. Такое мнение высказала агентству Regnum профессор кафедры национальной и региональной экономики РЭУ имени Г.В. Плеханова Надежда Седова.

Как предупредила эксперт, резкий рост спроса на отечественную курортную недвижимость обусловлен в первую очередь ограничениями, связанными с пандемией коронавируса. «Несмотря на то что остается ряд стран, куда можно выехать, стоимость туров по сравнению с аналогичными периодами прошлых лет выросла», — пояснила Седова.

По ее словам, не все россияне готовы нести значительные расходы на отдых и на сдачу тестов на COVID-19 при пересечении границ. Кроме того, многие соотечественники из-за пандемии получили возможность работать дистанционно. «Поэтому мечта о домике у моря в старости становится реальностью у нынешних 30−40-летних гораздо раньше», — отметила экономист.

Вкладываться в курортную недвижимость между тем выгодно, подчеркнула она. «Поэтому следует ожидать дальнейшего роста спроса и цен [на курортное жилье] минимум на десять процентов до конца года», — предупредила Седова.

Ранее одному из самых популярных среди россиян городу-курорту — Сочи — предсказали тотальный дефицит жилья. По подсчетам специалистов, к маю 2021-го объем строящегося жилья, продаваемого в Сочи по договорам долевого участия, упал до 30 тысяч квадратных метров. Дефицит квартир возник из-за повышенного спроса на первичную недвижимость.

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