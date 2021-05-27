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Назван единственный способ побороть рост цен на жилье в России

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Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

С ростом цен на жилье в России можно справиться только за счет увеличения объемов предложения недвижимости. Единственный способ остановить процесс удорожания квадратных метров на коллегии Минстроя назвал вице-премьер Марат Хуснуллин, передает РИА Новости.

Чиновник призвал регионы запускать как можно больше новых проектов жилищного строительства. Он также отметил важность сокращения административных барьеров в строительной сфере. «Если мы сократим на 30 процентов инвестиционно-строительный цикл, то жилье будет дешевле», — пообещал Хуснуллин. Кроме того, добавил вице-премьер, уменьшить затраты на строительство должны и BIM-технологии (использование интеллектуальных 3D-моделей зданий).

В апреле аналитики обвинили правительство и Центробанк в чрезмерном удорожании жилья в России. Они отметили, что стоимость квартир резко рванула вверх из-за смягчения денежно-кредитной политики в период так называемого коронавирусного кризиса, запуска программы льготной ипотеки и введения налога на доходы с банковских вкладов.

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