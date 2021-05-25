Украинцы кинулись скупать жилье в Москве

За последний месяц (в период с 20 апреля по 20 мая 2021 года) Киев опередил Санкт-Петербург по спросу на недвижимость в Москве, следует из материалов «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы», предоставленных «Ленте.ру». Помимо граждан Украины, квартиры в российской столице приобретают выходцы из Белоруссии и США, отмечают риелторы.

По данным брокеров, в апреле-мае покупкой недвижимости в Москве интересовались жители более чем 830 российских и зарубежных городов и населенных пунктов. При этом в указанный период жители Киева вышли на первое место (если не считать самих москвичей) по уровню интереса к столичной недвижимости, опередив выходцев из Санкт-Петербурга. На киевлян пришлось более 6 процентов региональных запросов на покупку московской недвижимости, доля интересантов из Петербурга составила 3,8 процента.

Среди кинувшихся скупать недвижимость в Москве 99 процентов выбирали жилье, еще 1 процент сделок пришелся на коммерческую недвижимость, подсчитали эксперты. Но ипотеку иностранцам в России не дают, отмечают они, так как это слишком рискованно для банков.

«Тренд на беспроблемные сделки как для жителей Украины, так и других близких нам стран, сохранится. Это связано, например, с тем, что ежегодно в нашу страну приезжает более полумиллиона граждан Украины и они часто покупают здесь недвижимость. Внесение США в список недружественных стран пока не привело к появлению каких-то препон в плане сделок с недвижимостью», — заключают риелторы.

Ранее в мае стало известно, что наибольшей популярностью у покупателей жилья в Москве пользуются районы, имеющие худшую репутацию: Капотня, Бирюлево и Гольяново. Новоселы раскупают недвижимость в этих локациях из-за ее низкой стоимости.

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