В Москве рекордно сократился выбор новых квартир

За год к маю 2021-го объем предложения новостроек в границах старой Москвы (без учета Новомосковского и Троицкого округов) сократился на 33 процента. Это рекордное снижение за всю современную историю развития рынка недвижимости столицы, свидетельствуют материалы агентства «Азбука жилья», предоставленные «Ленте.ру».

Как выяснили аналитики, год назад продажи новостроек шли в 93 районах Москвы, на текущий момент выбор строящегося жилья есть в 91 районе. Всего в городе экспонируется 25,55 тысячи новых квартир, при этом более 70 процентов от этого объема представлено в зоне от Третьего транспортного кольца до МКАД. В число самых застраиваемых районов вошли: Даниловский (около 2 тысяч квартир в продаже), Филевский парк (1,4 тысячи квартир), Люблино (1,26 тысячи).

«Снижение общего объема предложения за последний год связано с рекордным объемом продаж, что привело к высоким темпам вымывания квартир с рынка новостроек, — поясняют специалисты. — При этом на рынок продолжает выходить большое количество новых проектов. Для сравнения: по итогам первого квартала началась реализация 15 новых жилых комплексов, а за аналогичный период 2020 года появилось только 12 новых проектов».

Ранее в мае стало известно, что наибольшей популярностью у покупателей нового жилья в Москве пользуются районы, имеющие худшую репутацию: Капотня, Бирюлево и Гольяново. Новоселы раскупают недвижимость в этих локациях из-за ее низкой стоимости.

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