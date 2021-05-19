В России подорожали комнаты

С начала 2021 года комнаты в 68 крупнейших городах России в среднем подорожали на 5 процентов, а в курортных регионах рост их стоимости достиг 16 процентов, следует из материалов федерального портала «Мир квартир», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

По данным аналитиков, среднестатистическая комната в Москве в настоящее время стоит 3,2 миллиона рублей, в Подмосковье — 1,4 миллиона, в Санкт-Петербурге — 2,2 миллиона. В целом с января по середину мая этот вид жилья подорожал в 57 городах из 68, в девяти подешевел, в двух городах ценники не изменились.

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Больше всего выросли в цене комнаты в Сочи и Севастополе (плюс 16 процентов), Череповце (15 процентов), Калининграде (14 процентов), Кургане и Ульяновске (13 процентов). В Магнитогорске, Санкт-Петербурге и Владимире они подорожали на 12 процентов.

«Комнаты — не самый популярный формат городской недвижимости, в основном люди стремятся купить себе отдельную квартиру, — отмечают специалисты. — Поэтому цены на них растут далеко не такими темпами, как на остальные виды жилья. Так, за весь 2019 год они подорожали по стране на 2 процента, за весь 2020-й — на 0,6 процента. Но в этом году всего за 4,5 месяца они уже успели прибавить 5 процентов — это связано с беспрецедентным ростом цен на рынке вторичного жилья в целом».

Ранее стало известно, что россияне бросились скупать комнаты в Санкт-Петербурге. В конце марта самая дешевая отдельная комната в городе продавалась за 760 тысяч рублей. Это 10-метровый лот, расположенный в 240-метровой коммунальной квартире в Кронштадте, на Якорной площади.

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